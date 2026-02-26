Correva l’anno 2001: venticinque anni fa la città di Urbino faceva il suo debutto a Sanremo con un giovane cantante. Era Stefano Ligi, che gareggiava tra i giovani col brano Battiti. Lo aveva scoperto tempo prima un altro urbinate, stavolta d’adozione, Lucio Dalla. "Avevo 25 anni e per me fu la prima volta su quel palco così importante – racconta Ligi –. Lucio si divertiva a dire: “Anche se non vincerai, rimarrai sempre il primo urbinate“, ed in effetti aveva ragione. Fu grazie a lui che entrai in quel mondo magico, molto diverso da ciò che è oggi". Ligi sdoganò a Sanremo un territorio molto prima dei successivi successi di Raphael Gualazzi.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il mio incredibile. Sanremo grazie a Dalla e con Raffaella Carrà"

Elettra Lamborghini, piume e abito oro per un look Barocco: a Sanremo l’omaggio a Raffaella CarràPesaro, 24 febbraio 2026 - È entrata sei minuti dopo le 22 la bolognese Elettra Lamborghini sul palco del teatro Ariston.

Elettra Lamborghini: “Mi ispiro a Raffaella Carrà, bolognese, iconica e sempre con il sorriso”“Voilà è un pezzo che se avessi sentito cantato da un’altra avrei detto: quanto vorrei che fosse mio“.

Il ricordo di Raffaella Carrà ospite a Sanremo 2014 - La volta buona 24/10/2025

Temi più discussi: Il mio incredibile. Sanremo grazie a Dalla e con Raffaella Carrà; Fiorello a La Pennicanza: Notizia incredibile su Sanremo 2026 e Lady Gaga; Il festival di Sanremo e l'incredibile storia del Villaggio del cantante in provincia di Arezzo; Laura Pausini a Sanremo evoca Lady Diana: l'abito blu e il collier stile Titanic.

Il mio incredibile. Sanremo grazie a Dalla e con Raffaella CarràCorreva l’anno 2001: venticinque anni fa la città di Urbino faceva il suo debutto a Sanremo con un giovane cantante. ilrestodelcarlino.it

Sanremo, il ritorno di Raf: «Essere al Festival con questa canzone scritta con mio figlio è già una vittoria per me». L’intervistaRaf ha regalato al Festival capolavori come Inevitabile follia, Oggi un Dio non ho e Cosa resterà degli anni '80 ... open.online

Elettra Lamborghini: «Con Voilà omaggio Raffaella Carrà» - facebook.com facebook