Gian Luca Pelloni Bulzoni, nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma, è stato identificato come l’unico erede del patrimonio di Raffaella Carrà. Si tratta del figlio adottivo che, fino a ora, era rimasto sconosciuto, e che secondo le ultime informazioni avrebbe ricevuto la gestione delle proprietà dell’artista. Pelloni Bulzoni è al centro di questa vicenda, che riguarda il patrimonio lasciato dalla cantante.

Gian Luca Pelloni Bulzoni – nato a Ferrara nel 1964 e residente a Roma – sarebbe il figlio adottivo della celebre cantante e conduttrice televisiva. Per lungo tempo è stato segretario personale e manager di Raffaella Carrà ed era considerato una delle persone più fidate dell’artista. Nella capitale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Eredità Raffaella Carrà, Gian Luca Pelloni Bulzoni unico erede del patrimonio dell’artista, il 62enne è il figlio adottivo “segreto”

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