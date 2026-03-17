raccolta rifiuti nuova organizzazione

Da ieri, nel comune di Chiusdino, è stata avviata una nuova organizzazione per la raccolta dei rifiuti. Le modifiche coinvolgono modalità e orari di conferimento, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti urbani. La decisione interessa tutte le zone del territorio comunale e mira a semplificare il processo per i cittadini. La nuova procedura sarà monitorata nelle prossime settimane.

Importante cambiamento a partire da ieri, con il via al nuovo metodo di raccolta dei rifiuti nel comune di Chiusdino. La nuova modalità è stata ottimizzata al fine di aiutare la popolazione dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni, per l’ottenimento di migliori risultati nella separazione dei materiali da riciclare e riutilizzare per la produzione di altri oggetti di uso comune. In particolare è molto importante separare il vetro, che rispetto al precedente metodo di raccolta va posizionato nel cassonetto dedicato, facendo attenzione a non inserire altri materiali. Il vetro è un materiale che si può riciclare all’infinito quindi la sua corretta gestione può portare ad un risparmio energetico e di materie prime importante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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