Raccolta rifiuti nel mirino il sindaco sprona Alea | C’è malessere serve una migliore organizzazione

Martedì a Modigliana si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione comunale e i tecnici di Alea, in risposta ai recenti disservizi nella gestione della raccolta dei rifiuti. Il sindaco ha sottolineato la necessità di migliorare l’organizzazione del servizio, evidenziando il malessere dei cittadini e l’importanza di interventi efficaci per garantire una gestione più efficiente e responsabile.

Si è svolto martedì a Modigliana un incontro tra l'Amministrazione comunale e i tecnici di Alea, programmato nei giorni scorsi a seguito di diversi disservizi nella gestione della raccolta dei rifiuti segnalati sul territorio. L'incontro, spiega il sindaco Jader Dardi, "era stato programmato a.

