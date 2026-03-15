Morì a 18 anni durante un allenamento di boxe famiglia chiede i danni | Ancora non sappiamo chi l'ha ucciso

La famiglia di un ragazzo di 18 anni, deceduto durante un allenamento di boxe nel 2023, ha annunciato l’intenzione di avviare una causa per ottenere un risarcimento. Dopo le sentenze di patteggiamento relative alla morte di Edoardo Zattin, i genitori hanno dichiarato di non sapere ancora chi sia stato l’autore del colpo che ha causato la tragedia.

Dopo le sentenze di patteggiamento per la morte di Edoardo Zattin, il 18enne colpito da un pugno durante un allenamento di boxe nel 2023, i genitori avvieranno una causa per ottenere un risarcimento. "Inaccettabile che chi lo ha colpito sia ancora nascosto", ha detto il papà del ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Francesco Mazzoleni morto a 18 anni durante un allenamento: un’auto lo ha investitoFrancesco Mazzoleni ha perso la vita a soli 18 anni in un incidente stradale dalla dinamica ancora da chiarire, tragedia nel ciclismo. Jarrell Miller perde il parrucchino da 700 dollari durante l’incontro di boxe: “Ho sentito uno spiffero”Jarrell Miller protagonista di un episodio surreale al Madison Square Garden: un pugno dell'avversario gli stacca la costosa parrucca e lui reagisce... Aggiornamenti e notizie su Morì a 18 anni durante un allenamento... Discussioni sull' argomento Muore di leucemia a 18 anni I genitori dissero no alla chemio; Bimba morì annegata al bioparco per braccialetto sbagliato, verso processo per 6 indagati; Bimbo morì nell’incendio del camper: il padre a processo per omicidio colposo; Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni, l'ex fidanzato esce dal carcere. Luigi Nativi, è morto a soli 18 anni il noto tiktokerLuigi Nativi, noto tiktoker di origini sarde, è morto a soli 18 anni. Originario de La Maddalena, era molto legato a un’altra content creator, Alice Mordenti. Luigi Nativi, è morto a soli 18 anni il n ... notizie.it Mamma di Angel Gabriel, il fidanzato morì poco dopo la nascita del loro figlio La storia di Ibiza Altea, la prossima concorrente del GF Vip facebook