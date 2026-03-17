Qui Piacenza Paolo Porro | Aspettiamoci altri tie-break Coach Boninfante | Soddisfatto dei miei ragazzi

A Piacenza, si gioca una partita di pallavolo tra due squadre. Paolo Porro, allenatore della squadra locale, commenta che ci si può aspettare altri tie-break nelle prossime sfide. Dal canto suo, il coach avversario esprime soddisfazione per le prestazioni dei propri giocatori. La partita si presenta difficile da prevedere, secondo le impressioni condivise da chi segue il campionato.

"Difficile prevedere cosa aspettarsi". Non ha tutti i torti Paolo Porro, che lato Piacenza ha la stessa sensazione che abbiamo tutti, addetti ai lavori, appassionati, giocatori. La serie dei quarti tra Modena e i biancorossi non può avere un pronostico deciso. "In gara 2 siamo partiti nervosi, forse ci trascinavamo ancora la partita precedente quando eravamo avanti 2-0 e poi abbiamo perso al tie break – le parole del regista Gas Sales –. Però siamo stati bravi ad impattare la serie e adesso aspettiamo questa gara 3 a Modena. Sarà una partita senza dubbio difficile, è difficile immaginare cosa aspettarsi, certamente dobbiamo restare pronti con la testa perché sono sicuro che da qui alla fine della serie ci saranno altri tie break". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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