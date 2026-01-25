Nell’anticipo della settima giornata di ritorno, la Valsa Group Modena supera Piacenza al quinto set, portandosi al quarto posto in classifica. La partita, caratterizzata da un’ottima prestazione di Buchegger, ha permesso ai modenesi di raggiungere la Gas Sales in una posizione di classifica molto interessante. Un risultato importante nel contesto della stagione, che testimonia l’equilibrio e la competitività del campionato di serie A.

Che carattere Modena. Nell'anticipo di Superlega va sotto due volte, recupera e poi domina il tie break contro Piacenza agganciandola al quarto posto in classifica. A fare la differenza ancora una volta in casa Valsa è stato il servizio, soprattutto nei momenti decisivi: 14 ace (anche se ben 32 errori) per la squadra di Giuliani con il solito Buchegger grande protagonista, autore di 18 punti complessivi e 6 battute vincenti. Piacenza dalla linea dei nove metri ha regalato 36 palloni, così non è stato sufficiente l’apporto di Bovolenta, il più costante dei suoi, capace di mettere a tabellino 20 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega, Buchegger show: Modena al tie break aggancia Piacenza

Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luceNel primo match della 18ª giornata di Superlega, Modena ha ottenuto una vittoria al tie-break contro Piacenza.

Leggi anche: Superlega, Verona super: Perugia si arrende al tie break ma resta in vetta. Piacenza ferma la Lube

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: SuperLega 2025-26: Trento perde anche a Modena e si allontana dalla vetta; SuperLega 2025-26, sedicesima giornata: presentazione Modena-Trento; Vero Volley Monza batte Modena 3-0, cuore e carattere accendono l’Opiquad Arena.

Superlega, Buchegger show: Modena al tie break aggancia PiacenzaNell'anticipo della settima di ritorno la Valsa Group la spunta al quinto e raggiunge al quarto posto proprio la Gas Sales. Sei ace per l'opposto ... gazzetta.it

Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luceModena ha sconfitto Piacenza nell'anticipo della 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono ... oasport.it

Numeri e curiosità – SuperLega Credem Banca 17ª giornata di Regular Season Masulovic MVP e top scorer con 28 punti Reggers raggiunge i 100 ace in SuperLega Cade l’imbattibilità interna di Civitanova dopo 19 vittorie Pioggia di record individ - facebook.com facebook