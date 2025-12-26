Tarantini Time Quotidiano Nel weekend scorso la Quero-Chiloiro ha chiuso questo meraviglioso anno con due ultimi appuntamenti agonistici vincenti. A Mesagne presso la palestra della scuola Maya Materdona, si è svolto il torneo regionale Boxe e Amicizia, indetto dal Comitato Regionale di Puglia e Basilicata e organizzato dalla Pugilistica A. Rodio. Nella qualifica Under 19 65 kg, seguito all’angolo dai tecnici Francesco D’Arcangelo e Domenico Maffei, Antonio Palmitesta ha battuto in finale Antonio Margherita (Pug. Rodio Brindisi) dimostrando qualità tecniche e abilità tattiche che hanno messo in difficoltà il coraggioso pugile brindisino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - La Quero-Chiloiro chiude il 2025 con 3 ori al Torneo Boxe e Amicizia con Palmitesta, Helal e Lorusso

Leggi anche: Quanti soldi ha guadagnato Sinner nel 2025 e il confronto con Alcaraz: sorpasso in testa alla classifica! Le cifre torneo per torneo

Leggi anche: Boxe. Boracchini e Pizzo protagonisti al Torneo "Alberto Brasca»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

100 Storie – 22 dicembre 2025: ospite Vincenzo Quero; Cataldo Questo tra i tedofori della Fiamma Olimpica; Cataldo Quero tra i Tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica a Taranto.

Toni Cappuccio. . Nella stessa riunione si è svolta la cerimonia del peso e la presentazione del significato dell’importante riunione internazionale organizzata dalla storica Società di pugilato Quero Chiloiro in via Emilia a Taranto. - facebook.com facebook