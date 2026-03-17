Una stazione ferroviaria prevista a Zivido, frazione di San Giuliano, non è mai stata costruita e rimane solo sulla carta. La ferrovia doveva servire l’area, ma l’opera non è mai stata realizzata, lasciando un progetto incompleto e senza un collegamento effettivo. La situazione rappresenta un caso di fermo nel settore infrastrutturale, con una fermata che non ha mai visto la luce.

Quella stazione fantasma, rimasta sulla carta e mai costruita. Una matassa non facile da sbrogliare, quella dello scalo ferroviario che avrebbe dovuto sorgere a Zivido, frazione di San Giuliano lungo la via Emilia. Pur prevista nell’accordo di programma che ha portato alla nascita di un centro commerciale e un cinema multisala sulle ceneri dell’ex albergo "Blue Residence" di via Tolstoi, la fermata ferroviaria non ha mai visto la luce. Dopo una lunga battaglia legale, gli operatori dell’ex albergo, ossia le società SynergyOne e Milpar, sono state condannate a risarcire il Comune di San Giuliano, per la mancata realizzazione dell’opera, con 4,4 milioni di euro (una cifra che, nei fatti, supera i 5 milioni se si considerano anche le spese accessorie). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quella stazione rimasta sulla carta. Una fermata sempre più “in salita”

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