Uomo travolto e ucciso vicino al centro commerciale il testimone | L' auto nera è salita sull' aiuola e gli è passata più volte sopra Fermata una persona
Un uomo è stato investito e ucciso questa mattina vicino al centro commerciale di San Bonifacio, in provincia di Verona. Un testimone ha raccontato che un'auto nera è salita sull'aiuola e ha passato più volte sopra la vittima. La polizia ha fermato una persona sospettata di essere alla guida dell’auto coinvolta. La vittima, un cittadino straniero, è stata trovata senza vita sul luogo dell’incidente. La scena del tragico evento ha attirato numerosi passanti che hanno assistito alla scena. La dinamica resta ancora da chiarire.
SAN BONIFACIO (VERONA) - Tragedia a San Bonifacio, in provincia di Verona, dove nella mattinata di oggi, venerdì 20 febbraio, è stato trovato morto un cittadino straniero. L'uomo, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stato investito ripetutamente. A confermarlo sarebbero, infatti, i segni rinvenuti sul suo corpo che giaceva davanti a uno dei centri commerciali di San Bonifacio. La ricostruzione Un residente nella zona avrebbe assistito alla scena, riferendo di aver visto un'auto nera investire la vittima e poi salire sull'aiuola passando sopra al corpo. Indagini Una persona è stata sottoposta a fermo e condotta nella locale caserma dei carabinieri.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
