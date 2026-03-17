Il marchio Antonelli sta attirando l’attenzione con un rapido incremento di follower su Instagram, raggiungendo 500mila in soli due giorni. Il pilota emiliano, noto tra la Generazione Z e per il suo legame con il Made in Italy, sta mostrando una forte presenza sui social media e potenzialità di mercato significative. La sua popolarità cresce in fretta, riflettendo un interesse crescente verso il suo personaggio e il suo stile.

Kimi Antonelli, 19 anni da Bologna, ha vinto il suo primo Gran Premio e si è sciolto in un pianto. Quelle lacrime di gioia hanno inondato le praterie dei social: 35 milioni di visualizzazioni, considerando soltanto i post pubblicati su Instagram dagli account di Formula 1 e Sky. Benvenuti nello sport della Gen Z. Kimi, il ragazzo che sfrecciava in pista ancor prima di prendere la patente, è il poster vivente di una generazione che non ha paura di mostrare i propri sentimenti. La sua umanità, unita a un talento innato che gli sta facendo bruciare ogni tappa, indica la strada verso il successo non solo sportivo ma anche commerciale. La domanda che dobbiamo porci non è quanto valga oggi il brand Antonelli, ma dove possa arrivare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Quanto può valere il marchio Antonelli?

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