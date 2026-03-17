Quanto può valere il marchio Antonelli?
Il marchio Antonelli sta attirando l’attenzione con un rapido incremento di follower su Instagram, raggiungendo 500mila in soli due giorni. Il pilota emiliano, noto tra la Generazione Z e per il suo legame con il Made in Italy, sta mostrando una forte presenza sui social media e potenzialità di mercato significative. La sua popolarità cresce in fretta, riflettendo un interesse crescente verso il suo personaggio e il suo stile.
Kimi Antonelli, 19 anni da Bologna, ha vinto il suo primo Gran Premio e si è sciolto in un pianto. Quelle lacrime di gioia hanno inondato le praterie dei social: 35 milioni di visualizzazioni, considerando soltanto i post pubblicati su Instagram dagli account di Formula 1 e Sky. Benvenuti nello sport della Gen Z. Kimi, il ragazzo che sfrecciava in pista ancor prima di prendere la patente, è il poster vivente di una generazione che non ha paura di mostrare i propri sentimenti. La sua umanità, unita a un talento innato che gli sta facendo bruciare ogni tappa, indica la strada verso il successo non solo sportivo ma anche commerciale. La domanda che dobbiamo porci non è quanto valga oggi il brand Antonelli, ma dove possa arrivare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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