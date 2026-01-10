Perché Inter-Napoli può già valere lo scudetto

Inter-Napoli rappresenta una partita chiave per la corsa allo scudetto, con entrambe le squadre concentrate esclusivamente sul campo. Conte mantiene un atteggiamento riservato, mentre Chivu sottolinea l’importanza di restare concentrati sulle prestazioni, evitando distrazioni esterne come polemiche e arbitraggi. Questo incontro potrebbe già avere un peso determinante nel campionato, riflettendo la maturità e la determinazione delle squadre coinvolte.

Conte ha trascorso in silenzio la vigilia della sfida di San Siro. Chivu ha parlato per spiegare di non avere l’ossessione degli scontri diretti, malgrado fin qui gli siano andati quasi tutti male, e di non voler pensare a polemiche, arbitri, mercato e cose laterali al campo. Conte è rimasto zitto ma per lui ha parlato il suo dirigente, Manna, e hanno alimentato il coro tutti quelli intorno dopo il mezzo passo falso contro il Verona condizionato (parere di chi è stato mandato a parlare) da gravi errori arbitrali. Per inciso: il vertici dell’Aia hanno certificato come corrette le decisioni del Maradona. 🔗 Leggi su Panorama.it

