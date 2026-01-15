Quanto poco può valere la vita di un individuo | muore al pronto soccorso di Avellino familiari avvisati ore dopo

Una donna di 84 anni residente a Montemarano è deceduta nelle prime ore dell’alba al pronto soccorso dell’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, a causa di complicanze cardiologiche. La famiglia è stata avvisata alcune ore dopo l’accaduto. Questo episodio solleva riflessioni sulla gestione delle emergenze e sulla comunicazione tra strutture sanitarie e familiari.

