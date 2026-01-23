A Montevarchi uno spazio dedicato alla cooperazione nel nome di Lucia Verdi
A Montevarchi, la Fondazione Giovanni Paolo II apre un nuovo spazio dedicato alla cooperazione, intitolato a Lucia Verdi. L'inaugurazione si terrà martedì 27 alle ore 17 in via Gorizia, nel cuore del Valdarno. L'iniziativa mira a rafforzare la presenza locale della fondazione e a promuovere iniziative di collaborazione e sviluppo nel territorio.
La Fondazione Giovanni Paolo II inaugurerà martedì 27 alle ore 17 i nuovi uffici della propria unità locale nel Valdarno in via Gorizia n. 35 a Montevarchi. I locali, recentemente rinnovati, sono stati messi a disposizione da Elena Favilli, autrice bestseller internazionale e giornalista.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
