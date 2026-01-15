Uno studio esplora il ruolo sociale dell'omosessualità nei primati | riduce i conflitti e favorisce la cooperazione

Uno studio analizza il ruolo sociale dell’omosessualità nei primati, evidenziando come tali comportamenti siano comuni e significativi. Essi contribuiscono a rafforzare i legami tra individui, ridurre i conflitti e favorire la cooperazione all’interno dei gruppi. Queste dinamiche sono fondamentali per la sopravvivenza delle specie in ambienti complessi, sottolineando l’importanza dei comportamenti omosessuali nel contesto sociale dei primati.

