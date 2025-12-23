Quando potrà tornare Jannik Sinner n1 al mondo? Il confronto dei punti da difendere con Alcaraz nei primi 4 mesi del 2026

Nel 2026 la corsa al numero 1 del ranking ATP ripartirà direttamente agli Australian Open, dato che né lo spagnolo Carlos Alcaraz, né l’azzurro Jannik Sinner prenderanno parte a tornei del circuito maggiore nelle settimane precedenti, né dovranno scartare punti, avendo fatto lo stesso percorso ad inizio 2025. Jannik Sinner partirà con 550 punti di ritardo da Carlos Alcaraz: l’azzurro non potrà scavalcare l’iberico agli Australian Open, dato che dovrà difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, e lo spagnolo ne perderà soltanto 400 per i quarti di finale del 2025. In caso successo in Australia di Sinner, e di un contestuale torneo particolarmente negativo di Alcaraz, ecco però che il sorpasso dell’azzurro potrebbe arrivare già nel torneo successivo, dato che a Rotterdam, torneo saltato dall’italiano nel 2025, lo spagnolo dovrà difendere i 500 punti dell’affermazione di questa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

