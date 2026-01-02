Jannik Sinner può tornare n1 del mondo agli Australian Open 2026? Punti da difendere e incastri con Alcaraz

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono entrambi pronti a tornare in campo agli Australian Open 2026, riprendendo la corsa al numero 1 del ranking ATP. Con punti da difendere e senza obblighi di scartare risultati nelle settimane precedenti, la competizione per la prima posizione si prospetta aperta e interessante, coinvolgendo i due giovani talenti nel prestigioso torneo di Melbourne.

Sia Jannik Sinner che lo spagnolo Carlos Alcaraz torneranno in campo in maniera ufficiale agli Australian Open, dunque ripartirà direttamente da Melbourne la corsa al numero 1 del ranking ATP: entrambi, infatti, non dovranno scartare punti nelle settimane precedenti. A gennaio Jannik Sinner ripartirà con 550 punti di ritardo da Carlos Alcaraz, ma a Melbourne per il gioco degli scarti l'azzurro non potrà scavalcare l'iberico agli Australian Open: l'italiano dovrà difendere i 2000 punti della vittoria dello scorso anno, mentre lo spagnolo ne perderà soltanto 400 per i quarti di finale del 2025. Elidendo i punti della scorsa edizione, dunque, nel primo torneo stagionale del Grand Slam, Sinner si attesterà a quota 9500 prima del via, mentre Alcaraz sarà a quota 11650: tra i due vi saranno perciò 2150 punti di distacco, incolmabili agli Australian Open, che ne metteranno in palio 2000.

