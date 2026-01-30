Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto femminile 2026 | orari avversarie tv streaming

Oggi inizia la seconda fase dei campionati europei di pallanuoto femminile a Funchal, in Portogallo. Le otto squadre qualificate si sfidano in due gironi da quattro. Gli orari delle partite, le avversarie e le modalità di visione in tv e streaming sono già state definite. La nazionale italiana si prepara a scendere in acqua per cercare di avanzare nel torneo.

Inizierà quest’oggi la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso a Funchal, in Portogallo: le otto squadre che hanno superato la prima fase sono state suddivise in due gironi da quattro. L’ Italia è inserita nel Gruppo E ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Grecia, sabato 31 gennaio alle ore 14.00 italiane, e la Francia, domenica 1° febbraio alle ore 16.30 italiane. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali. La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

