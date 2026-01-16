Quando gioca l’Italia le prossime partite agli Europei di pallanuoto 2026 | orari avversarie tv streaming

Le partite dell’Italia agli Europei di pallanuoto 2026 a Belgrado si svolgono nella seconda fase a gironi. Di seguito gli orari, le avversarie, e le modalità di visione, tra TV e streaming, per seguire le gare della nazionale italiana in questa fase del torneo.

Inizierà quest’oggi la seconda fase a gironi degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso a Belgrado, in Serbia: le dodici squadre che hanno superato la prima fase sono state suddivise in due gironi da sei. L’ Italia è inserita nel Gruppo F ed affronterà nella seconda fase, nell’ordine, la Georgia, sabato 17 alle ore 15.30, la Grecia, lunedì 19 alle ore 18.00, e la Croazia, mercoledì 21 alle ore 18.00. Le prime due classificate di ogni girone avanzeranno alle semifinali. La diretta tv degli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, infine la Diretta Live testuale di tutti i match dell’Italia sarà fruibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

