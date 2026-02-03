Un'auto non si ferma all'alt sulla A1 tra Monte San Savino e Arezzo e scappa sui campi. La polizia insegue il veicolo, che cerca di seminare gli agenti, ma durante il tentativo un poliziotto spara e ferisce uno dei sospetti. È successo tra le 22 e le 23 di lunedì 2 febbraio, creando panico tra gli automobilisti e i residenti della zona.

Non si fermano all'alt sull 'A1 e poi scappano per i campi inseguiti dai poliziotti: è successo tra le 22 e le 23 di lunedì 2 febbraio tra i caselli di Monte San Savino ed Arezzo, dove un sospetto ladro è rimasto ferito dopo che un agente ha sparato durante l'inseguimento. L'uomo ferito, ricoverato all'ospedale Silvestrini di Perugia, sarebbe stato colpito alle spalle. E pur essendo serie le sue condizioni, non sarebbe comunque in pericolo di vita. La pattuglia della Polstrada di Battifolle (Arezzo), competente sul tratto fra Incisa e Chiusi, è stata allertata per il possibile passaggio di un'auto a bordo della quale viaggiavano i sospetti di un furto in casa avvenuto nell'Aretino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arezzo, non si fermano all'alt sulla A1 e scappano: poliziotto spara e ferisce un ladro

