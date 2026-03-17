Puglia incidente sul lavoro all' alba | muore a 72 anni nella sua azienda

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, causando la morte di un uomo di 72 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 5, mentre l'uomo era presente nella sua azienda, operante nel settore. Le autorità stanno ancora indagando sulle circostanze dell’accaduto.

Incidente sul lavoro in Puglia, muore un 72enne. Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di questa mattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe morta a causa di un trauma da schiacciamento. Per l'uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri. +++Notizia in aggiornamento+++ . 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, incidente sul lavoro all'alba: muore a 72 anni nella sua azienda Articoli correlati Leggi anche: Infortunio sul lavoro in un’azienda. Schiacciato da un muletto. Operaio muore a trentasette anni Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in aziendaIl 22enne trovato sabato dai colleghi a terra accanto al carrello ribaltato in una ditta di Uggiano la Chiesa. Una raccolta di contenuti su Puglia incidente sul lavoro all'alba... Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Campobasso: ferito un operaio pugliese, grave un 54enne; Schiacciato da un bancale: grave un operaio; Incidenti sul lavoro: a gennaio 34 morti, forte calo rispetto a un anno prima. Puglia in zona bianca; Malattie professionali, Bari è la seconda provincia più colpita in Puglia: in un mese 177 nuove denunce. Incidente sul lavoro nel Barese, muore un 72enne(ANSA) - RUVOI DI PUGLIA, 17 MAR - Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'inc ... gazzettadiparma.it Incidente sul lavoro a Ruvo di Puglia (BA): muore imprenditore 72enneTragico incidente sul lavoro all’alba a Ruvo di Puglia, perde la vita un 72enne titolare di un’azienda alimentare ... trmtv.it [RIFLESSI] Buongiorno da Trani (BT). Anche l’acqua delle pozzanghere in Puglia è comunque più pulita di alcune altre spiagge italiane. Che arroganza. Photo Credits: @marcobiscotti #nonveniteinpuglia #stateviacasa #stateviallecasevostre #puglia #trani - facebook.com facebook TRM h24 News | Lunedì 16 Marzo 2026, edizione delle 18.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Ileana Disabato x.com