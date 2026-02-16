Dramma sul lavoro in Salento Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in azienda

Il 22enne trovato sabato dai colleghi a terra accanto al carrello ribaltato in una ditta di Uggiano la Chiesa. Il ragazzo è morto domenica sera in ospedale a Lecce dove era ricoverato in Rianimazone.🔗 Leggi su Fanpage.it

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina presso l’azienda Rizzato Calzature di Borgoricco, dove un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere scivolato nel compattatore della carta.

Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Castelletto di Serravalle dopo essere caduto dal tetto di un capannone in fase di ristrutturazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da un pannello; ?Ancora una morte sul lavoro nel bolognese: il dramma di Abdelhak Zanboura; Dramma in A14, per 30 anni all’ospedale di Montichiari: la vittima è Eros Zanotti, punto di riferimento nel bresciano; Il dramma nella casa di riposo. L’intervento sul letto e il crollo. Perché Giovanni era nella Rsa?.

Dramma sul lavoro in Salento, Luca muore a 22 anni sbalzato dal carrello ribaltato in aziendaEnnesima tragedia sul lavoro nelle scorse ore in Salento dove un ragazzo di 22 anni è morto in un terribile incidente mentre lavorava nella ditta di famiglia a Uggiano la Chiesa, nell’hinterland di ... fanpage.it

Dramma a Visano, titolare di un'azienda cade dall'alto e muore sul colpoEnnesimo infortunio mortale sul lavoro nel bresciano. Nella mattinata del 16 febbraio a Visano il titolare di un’azienda di via Gambarella sarebbe caduto mentre stava salendo su una scala, ... brescia.corriere.it

Il dramma di una donna che per le conseguenze ha perso anche il lavoro - facebook.com facebook

“La carenza di manodopera è per noi un dramma, non solo una criticità, perché non si decide il tempo delle lavorazioni nei campi. La produzione agricola ha i suoi tempi e si rischia di buttare via la merce se non c’è chi la raccoglie”. “Parlare male del lavor x.com