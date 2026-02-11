Kvaratskhelia annuncio di Luis Enrique sulle sue condizioni | come sta l’ex Napoli e cosa filtra sul suo impiego con il Psg! Rivelazione

Luis Enrique ha aggiornato sulle condizioni di Kvaratskhelia, l’esterno del Psg. L’allenatore spagnolo ha detto che il giocatore sta meglio, ma ancora non è al massimo della forma. Per ora, il suo impiego dipende dal suo recupero, e si aspetta di vederlo in campo presto. La squadra conta su di lui, soprattutto in vista delle prossime partite europee.

