Kvaratskhelia annuncio di Luis Enrique sulle sue condizioni | come sta l’ex Napoli e cosa filtra sul suo impiego con il Psg! Rivelazione

Luis Enrique ha aggiornato sulle condizioni di Kvaratskhelia, l’esterno del Psg. L’allenatore spagnolo ha detto che il giocatore sta meglio, ma ancora non è al massimo della forma. Per ora, il suo impiego dipende dal suo recupero, e si aspetta di vederlo in campo presto. La squadra conta su di lui, soprattutto in vista delle prossime partite europee.

Luis Enrique ha appena chiarito il suo futuro al Psg.

Kvaratskhelia in un anno è entrato perfettamente nel gioco di Luis Enrique, è l’uomo Champions del Psg

Khvicha Kvaratskhelia si è preso il suo spazio nel PSG in meno di un anno.

Kvaratskhelia in un anno è entrato perfettamente nel gioco di Luis Enrique, è l'uomo Champions del Psg. Khvicha Kvaratskhelia è diventato in un anno un giocatore fondamentale nel sistema di gioco del Psg di Luis Enrique.

PSG, Kvaratskhelia elogia Luis Enrique: Mi ha trasformato anche in fase difensiva. Arrivato al Paris Saint-Germain lo scorso gennaio, Khvicha Kvaratskhelia si è imposto in pochi mesi come una delle colonne dell'attacco parigino.

