Juventus ai playoff di Champions | andata fuori casa ritorno allo Stadium

La Juventus ha superato la fase a gironi di Champions League e si prepara ai playoff. La squadra giocherà l’andata in trasferta e il ritorno allo Stadium, in una sfida che potrebbe decidere il suo cammino europeo. I bianconeri hanno concluso al 13° posto e ora affrontano la fase ad eliminazione diretta, con l’obiettivo di passare il turno e proseguire la corsa in Europa.

La Juventus ha conquistato l’accesso ai playoff di Champions League 202526 chiudendo la League Phase al 13° posto e, in base al regolamento UEFA, conosce già l’ordine delle due sfide a eliminazione diretta. I bianconeri disputeranno l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium, forte del miglior piazzamento ottenuto nella prima fase. Il piazzamento e il percorso europeo. La squadra di Luciano Spalletti ha chiuso la League Phase con 13 punti, frutto di tre vittorie, quattro pareggi e una sconfitta. L’ultimo turno, terminato con lo 0-0 sul campo del Monaco, ha confermato la posizione in classifica e certificato l’accesso agli spareggi. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

