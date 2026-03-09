Bayer Leverkusen-Arsenal andata ottavi Champions League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Questa sera si gioca l’andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026 tra Bayer Leverkusen e Arsenal. La partita si svolge in Germania e rappresenta il primo incontro di questa fase a eliminazione diretta. Le probabili formazioni sono state annunciate, con gli inglesi considerati favoriti. La gara sarà trasmessa in diretta e si svolge in un momento di grande attesa per entrambe le squadre.

Gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League 20252026. Primo round di un confronto che vede gli inglesi favoriti sui padroni di casa in cerca di una identità perduta. Bayer Leverkusen-Arsenal si giocherà mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 18.45 presso la Baya Arena. BAYER LEVERKUSEN-ARSENAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi hanno concluso la prima fase della massima competizione continentale al sedicesimo posto. Il bottino dei rossoneri è stato di 12 punti, frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. I primi due pareggi sono arrivati alle prime due giornate, contro Copenhagen e Psv, poi c'è stato il crollo contro il Psg.