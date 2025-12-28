Robur la liquidazione libera 700mila euro nel bilancio della Provincia | fondi per strade e scuole
La chiusura della Robur rappresenta una boccata d'ossigeno per le casse pubbliche. La fine, dopo 19 anni, della liquidazione della ex partecipata per la gestione idrica viterbese, antenata di Talete, oltre ad avere ricadute positive sulle casse di palazzo dei Priori, anche la Provincia di Viterbo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
