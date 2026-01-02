Le mosse della Provincia Bilancio di previsione ok Investimenti per le scuole Ma anche strade e servizi
Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, il Consiglio provinciale di Pistoia ha definito le priorità per il prossimo triennio. Gli investimenti riguardano principalmente le scuole, ma anche strade e servizi pubblici, garantendo continuità e sviluppo sul territorio. La decisione rappresenta un momento importante per la pianificazione delle risorse e delle azioni future della Provincia.
Con il voto espresso dal Consiglio provinciale proprio in chiusura di anno, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2026-2028 della Provincia di Pistoia. Un bilancio che si focalizza sulla necessità di migliorare i servizi essenziali, potenziare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo del territorio nei prossimi tre anni. In questa fase, ovviamente, rientrano nel Documento anche le ultime parti in gioco legate al Pnrr inserendo, comunque, voci già esistenti dagli esercizi precedenti e che vengono, oggi, riattualizzate. I documenti attuativi sono stati votati a maggioranza. Passando ai punti salienti, per questo riguarda l’edilizia scolastica la Provincia si è dotata di uno studio commissionato alla Cassa Depositi e Prestiti che, entro metà 2026, consentirà di costruire un piano strategico di intervento per tutti gli immobili scolastici che non hanno beneficiato di interventi strutturali nell’ultimo quinquennio, ottimizzando le risorse future. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Provincia, pronto il bilancio di previsione: 40 milioni per strade, scuole e ambiente
Leggi anche: Provincia, ok al bilancio di previsione: 10,5 milioni per scuole e strade, 8,1 per il personale
Le mosse della Provincia. Bilancio di previsione ok. Investimenti per le scuole. Ma anche strade e servizi; Mutui 2026, tassi in calo e garanzie statali potenziate. Come approfittarne per comprare casa.
Le mosse della Provincia. Bilancio di previsione ok. Investimenti per le scuole. Ma anche strade e servizi - Marmo: "Collaborazione per combattere la scarsità di risorse" . lanazione.it
Bilancio di previsione 2025-2027: Provincia investe su ricostruzione e scuole - Lo scorso lunedì è stato adottato in consiglio provinciale il bilancio di previsione dell’ente per il triennio 2025- ilrestodelcarlino.it
#Ordinanze, raccomandazioni, appelli: ecco le mosse dei Comuni della provincia di #Varese per contrastare i #festeggiamenti troppo rumorosi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.