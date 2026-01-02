Con l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, il Consiglio provinciale di Pistoia ha definito le priorità per il prossimo triennio. Gli investimenti riguardano principalmente le scuole, ma anche strade e servizi pubblici, garantendo continuità e sviluppo sul territorio. La decisione rappresenta un momento importante per la pianificazione delle risorse e delle azioni future della Provincia.

Con il voto espresso dal Consiglio provinciale proprio in chiusura di anno, è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2026-2028 della Provincia di Pistoia. Un bilancio che si focalizza sulla necessità di migliorare i servizi essenziali, potenziare le infrastrutture e sostenere lo sviluppo del territorio nei prossimi tre anni. In questa fase, ovviamente, rientrano nel Documento anche le ultime parti in gioco legate al Pnrr inserendo, comunque, voci già esistenti dagli esercizi precedenti e che vengono, oggi, riattualizzate. I documenti attuativi sono stati votati a maggioranza. Passando ai punti salienti, per questo riguarda l’edilizia scolastica la Provincia si è dotata di uno studio commissionato alla Cassa Depositi e Prestiti che, entro metà 2026, consentirà di costruire un piano strategico di intervento per tutti gli immobili scolastici che non hanno beneficiato di interventi strutturali nell’ultimo quinquennio, ottimizzando le risorse future. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le mosse della Provincia. Bilancio di previsione ok. Investimenti per le scuole. Ma anche strade e servizi

Leggi anche: Provincia, pronto il bilancio di previsione: 40 milioni per strade, scuole e ambiente

Leggi anche: Provincia, ok al bilancio di previsione: 10,5 milioni per scuole e strade, 8,1 per il personale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Le mosse della Provincia. Bilancio di previsione ok. Investimenti per le scuole. Ma anche strade e servizi; Mutui 2026, tassi in calo e garanzie statali potenziate. Come approfittarne per comprare casa.

Le mosse della Provincia. Bilancio di previsione ok. Investimenti per le scuole. Ma anche strade e servizi - Marmo: "Collaborazione per combattere la scarsità di risorse" . lanazione.it