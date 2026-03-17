È iniziato il nuovo mandato di Enzo Lattuca come presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Tutte le deleghe assegnate durante la precedente amministrazione sono state confermate e restano invariate. La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina, con la presenza di rappresentanti istituzionali e amministratori locali. Lattuca ha preso ufficialmente il comando della Provincia per i prossimi anni.

È iniziato ufficialmente il nuovo mandato di Enzo Lattuca alla guida della Provincia di Forlì-Cesena. Nella mattinata di ieri il presidente riconfermato si è insediato e ha proceduto alla definizione della squadra di governo, confermando le deleghe ai consiglieri provinciali. Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola (con Lattuca nella foto), resta vicepresidente e mantiene quindi la delega alle infrastrutture e alla viabilità del comprensorio forlivese. A Sara Bartolini, sindaca di Roncofreddo, è confermata la delega alle infrastrutture e viabilità del territorio cesenate. Nicola Dellapasqua, sindaco di Savignano sul Rubicone, continua a occuparsi dell’edilizia scolastica del comprensorio cesenate, mentre Michele Valli, consigliere comunale di Forlì, mantiene la stessa delega per l’area forlivese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provincia, inizia il Lattuca-bis. Confermate tutte le deleghe

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