Enzo Lattuca è stato confermato alla guida della Provincia di Forlì-Cesena dopo le elezioni di oggi, riscuotendo un risultato che ha definito rafforzativo. La consultazione si è svolta esclusivamente tra i consiglieri comunali e i sindaci dei 30 Comuni del territorio, con le votazioni aperte dalle 8 alle 20. Pondini si è fermato al 39,5% dei voti.

Enzo Lattuca è stato rieletto alla carica di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. È il risultato delle elezioni che si sono tenute nella sola giornata di oggi, dalle 8 alle 20, a cui potevano prendere parte solo i consiglieri comunali e i sindaci dei 30 Comuni del territorio. Tra i 436 aventi diritto, in 347 si sono recati in uno dei seggi aperti, arrivando quindi al 79,59% dei voti ponderati. La sfida. A sfidare Lattuca (centrosinistra) era la sindaca di Galeata, Francesca Pondini (centrodestra), che ha raccolto 35.233 voti ponderati (39,50%), mentre Lattuca ha avuto 53.972 voti (60,50%). Ogni consigliere che ha espresso la propria preferenza lo ha fatto in rappresentanza dei cittadini che amministra, quindi il voto viene soppesato in maniera proporzionale alla popolazione della propria città, dai 37 voti dei Comuni sotto i 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Provincia Forlì Cesena, è Lattuca-bis: “Risultato che mi rafforza”. Pondini si ferma al 39,5%

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