Lattuca presidente cerca il bis | La Bidentina è una priorità

Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, punta a confermarsi alla guida della Provincia di Forlì-Cesena. Con lo slogan “completare l’opera”, Lattuca si presenta alle elezioni del 15 marzo, in cui saranno chiamati a votare 436 consiglieri di 30 comuni. La sua priorità resta il progetto della Bidentina, che intende portare avanti con determinazione.

’Completare l’opera’ è lo slogan in tre parole di Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ricandidato all’elezione del presidente che si terrà il 15 marzo: voteranno i 436 consiglieri dei 30 comuni. Il centrodestra deve ancora ufficializzare l’antagonista. Salgono le quotazioni di Roberto Canali, sindaco di Predappio, che già sfidò Lattuca nel 2021. Lattuca, che cosa intende con ‘completare l’opera’? "Rendere la Provincia un ente sempre più efficiente e utile ai comuni, specie quelli minori". Qual è il consuntivo del lavoro svolto sulle scuole? "Considerevole: interventi per oltre 35 milioni su 35 edifici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Enzo Lattuca si prepara a correre di nuovo per la presidenza della provincia di Forlì-Cesena.

