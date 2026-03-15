Il Matelica gioca in casa contro la Fermana e si prepara ad affrontare la sfida al

Il Matelica ospita la Fermana e nella prossima gara interna arriverà al " Giovanni Paolo II " la leader Montecchio Gallo. Si può dire quindi che la formazione biancorossa può diventare l’arbitro della sfida-promozione fra le due corazzate. Ai ragazzi guidati da Giuseppe Santoni, che sono a quattro lunghezze dall’ultimo posto dei playout, servono punti salvezza e non possono permettersi passi falsi perché le inseguitrici sono piuttosto agguerrite. In campo, oggi, a caricare i compagni perché facciano l’impresa ci sarà capitan Paolo Ginestra, ex di turno ancora di "lusso", basti pensare solo al rigore parato domenica a Jesi. Ginestra giocò a Fermo nelle stagioni della C ed è ancora oggi molto apprezzato e acclamato in quella "piazza", come i tifosi canarini hanno dimostrato nel match di andata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Matelica. Esame casalingo con la forte Fermana

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