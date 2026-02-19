Tennis Gli Internazionali d’Italia fanno tappa al Ct Spezia

Gli Internazionali d’Italia di tennis si spostano a Spezia. La Federazione ha scelto il Circolo Tennis Spezia come luogo di una delle qualificazioni per il torneo principale di Roma, che si svolgerà dal 28 aprile al 17 maggio. La decisione arriva dopo che i campi locali hanno superato un rigoroso controllo di qualità e preparazione. Circa 150 giocatori si sfideranno per ottenere un pass diretto alla fase finale. La competizione attirerà appassionati e atleti da tutta Italia. La partita di qualificazione si terrà questa settimana, portando entusiasmo in città.

Gli Internazionali d'Italia di tennis passano.da Spezia. La Federazione ha infatti designato il Circolo Tennis Spezia come sede di una delle tappe di qualificazione agli Internazionali Bnl d'Italia in programma a Roma dal 28 aprile al 17 maggio. Il club di San Venerio ospiterà l'evento da mercoledì 25 febbraio a sabato 14 marzo con la disputa delle gare di singolare maschile "open", doppio maschile "open", singolare maschile di 4ª Categoria (riservato ai qualificati dalle fasi provinciali) e doppio maschile di 4ª Categoria, riservato alle coppie qualificate sempre dalle fasi provinciali. La manifestazione, con un montepremi complessivo di circa 15mila, metterà in palio per il vincitore del singolare e per la coppia vincitrice del doppio "open" un posto nei tabelloni di pre-qualificazione agli Internazionali Bnl d'Italia.