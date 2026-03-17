I giocatori del Grifo hanno concluso con soddisfazione il pareggio contro l’Arezzo, capolista in trasferta, e ora si concentrano sulle prossime sfide. L’allenatore ha rivolto un appello ai tifosi, chiedendo il loro supporto per le gare future. La squadra si prepara ad affrontare gli impegni successivi, mantenendo alta la motivazione dopo il risultato ottenuto contro la formazione in testa alla classifica.

I giocatori del Grifo archiviano con soddisfazione il pareggio contro l’ Arezzo, in casa della capolista, e guardano avanti. perché venerdì c’è una partita che vale una fetta grossa di futuro. I giocatori biancorossi chiamano i tifosi; il trequartista Giacomo Manzari lo fa attraverso i canali ufficiali del club. "Pareggiare sul campo della capolista ci dà fiducia e dimostra che questo gruppo non molla mai – ha detto –. Adesso arriva la partita che può valere tantissimo per il nostro futuro". E poi l’appello ai tifosi: "Contro la Torres abbiamo bisogno di voi. Riempite il Curi, fatevi sentire dal primo all’ultimo minuto. Insieme possiamo fare un altro passo fondamentale verso la salvezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Protagonisti. L’appello di Manzari ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi»

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