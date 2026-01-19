La preside Gessica Caniparoli dell’Istituto Einaudi-Chiodo de La Spezia ha scritto agli studenti una lettera per affrontare il recente episodio di violenza in classe, sottolineando l’importanza del coinvolgimento degli studenti nel ricostruire un ambiente scolastico sicuro e collaborativo. La comunicazione mira a rafforzare il senso di responsabilità e di comunità all’interno dell’istituto.

La Spezia, 19 gennaio 2026 – È una lettera delicata e commovente, quella che la dirigente dell’Istituto professionale Einaudi-Chiodo, Gessica Caniparoli, ha scritto ai suoi studenti. “Abbiamo bisogno di voi”, chiosa alla fine, chiedendo un impegno in prima persona per il supporto ai professori e al personale scolastico, scosso da una tragedia impensabile. L’omicidio di Abanoud. Una mattinata a scuola come tante altre, il 16 gennaio 2026, fra libri, professori, compagni, risate, noia e spensieratezza, si è trasformata nel teatro di una tragedia assurda: sotto gli occhi degli studenti e di un insegnante, Zouhair Atif, ha fatto irruzione in aula impugnando un coltello da cucina, probabilmente portato da casa, e si è scagliato contro il coetaneo Youssef Abanoud Safwat Roushdi Zaki colpendolo con violenza con la lama, fino a provocare ferite così gravi da portarlo poi al decesso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il delitto in classe di Abanoud, la preside dell’istituto scrive agli studenti: ”Abbiamo bisogno di voi”

“Situazione insostenibile. Abbiamo bisogno di ritrovarci”, il vicepreside dell’istituto Virgilio sulla strage di Crans Montana

Il liceo Virgilio di Milano ha riaperto le sue porte dopo le vacanze natalizie, in un momento di grande dolore per la comunità scolastica. Il vicepreside ha sottolineato la necessità di ritrovarsi e affrontare insieme la difficile realtà dopo la tragedia di Crans Montana. La scuola si impegna a sostenere studenti e staff in un percorso di ascolto e solidarietà, in un contesto di profonda riflessione collettiva.

Leggi anche: Consegnati i grembiuli ufficiali dell’educational “Dalla scatoletta alla tanichetta” agli studenti dell’Istituto Malatesta

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sabato 17 gennaio alle 20.00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “”Telefona tra 20 anni“. Un gruppo di compagni di classe si ritrova dopo v facebook