Formiglio ai cittadini | Avrò bisogno di voi

Michele Formiglio si presenta ai cittadini e chiede il loro aiuto. Il nuovo commissario straordinario del Comune ha preso ufficialmente il comando, sostituendo il precedente sindaco Missiroli, ormai sfiduciato e sotto inchiesta. Ora si prepara a guidare l’amministrazione fino alle prossime elezioni di primavera.

Michele Formiglio, nominato commissario straordinario, ha ufficialmente assunto l'incarico che lo vedrà alla guida dell'amministrazione comunale fino alle prossime elezioni primaverili (il tutto originato dai guai dell'ex sindaco Missiroli, indagati e sfiduciato dalla sua maggioranza). L'arrivo di Formiglio è avvenuto nelle prime ore di ieri mattina, accompagnato dal Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi. Dopo un breve passaggio in municipio, in piazza Garibaldi, destinata a diventare il suo luogo di lavoro per i mesi a venire, il commissario ha compiuto la sua prima uscita pubblica, sottolineando fin da subito la volontà di essere presente e vicino alla cittadinanza.

