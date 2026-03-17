Martedì alle 20:00 si gioca la partita tra Reggiana e Monza, valida per la trentunesima giornata di Serie B. La sfida si svolge allo stadio locale e coinvolge due squadre con obiettivi di classifica differenti. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni e informazioni sulla diretta tv e streaming.

Reggiana-Monza è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Per come sono andate le cose in campo, il 3-0 con cui il Monza ha schiantato sabato scorso il Palermo nello scontro diretto è un po’ troppo severo per i rosanero, che a dispetto dello score finale hanno messo in grande difficoltà i brianzoli. La squadra di Paolo Bianco però si è portata a casa tre punti di platino contro una diretta concorrente, che in caso di colpaccio al “Brianteo” si sarebbe avvicinata pericolosamente, arrivando a minacciare il secondo posto dei biancorossi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Reggiana-Monza: seconda di fila e obiettivo più vicino

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