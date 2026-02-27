Spezia e Reggiana si affrontano nella ventisettesima giornata di Serie B. La partita si gioca in un momento in cui lo Spezia cerca il secondo successo di fila, dopo aver ottenuto un risultato positivo nell’ultimo turno. Roberto Donadoni ha portato a casa tre punti importanti contro il Cesena, migliorando la posizione della squadra in classifica. La sfida sarà trasmessa in diretta in tv e streaming.

Spezia-Reggiana è una partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Roberto Donadoni ha salvato la panchina vincendo sul campo del Cesena e prendendosi tre punti pesanti per la propria classifica. Adesso la salvezza è davvero vicina per i liguri, che hanno dimostrato di avere un carattere enorme. Un campo complicato, difficile, e nessuno si aspettava potesse arrivare il colpaccio esterno. Un solo punto dietro la Reggiana, questo recita la classifica al momento. L’occasione è quella di un sorpasso clamoroso, quasi inaspettato fino a poco tempo fa. Ma pure gli emiliani hanno preso la discesa – hanno pure cambiato allenatore – che, dopo la vittoria al debutto ha pareggiato le altre due. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Spezia-Reggiana: secondo sorriso di fila

Pronostico Bari-Spezia: secondo sorriso per LongoBari-Spezia è una partita valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico...

Pronostico Reggiana-Avellino: c’è Ballardini per la svoltaReggiana-Avellino è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e...

Discussioni sull' argomento Spezia vs Reggiana Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie B 28-02-2026; Spezia - Reggiana Pronostico e confronto quote 28.02.2026; Serie B: i pronostici della 27ª giornata, le quote; Pronostico AC Reggiana 1919 - US Avellino 1912 - Serie B.

Pronostico Reggiana-Avellino: c’è Ballardini per la svoltaReggiana-Avellino è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Città della Spezia - facebook.com facebook