Pronostico Pescara-Entella | si rientra definitivamente in corsa

Da ilveggente.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella trentunesima giornata di Serie B, si sfidano Pescara e Entella. La partita si gioca in un momento in cui entrambe le squadre arrivano da quattro incontri consecutivi con otto punti totalizzati. La partita sarà trasmessa in tv e streaming, con le formazioni ancora da comunicare.

Pescara-Entella è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  Otto punti nelle ultime quattro partite. Il Pescara è tornato in corsa in maniera definitiva per la salvezza. Adesso i playout per gli abruzzesi, trascinati da Insigne che più passano le partite e più si mette in forma, sono distanti solamente cinque punti. E allo stesso margine ci sarebbe pure la salvezza diretta. (Profilo Instagram Ufficiale Pescara) – Ilveggente.it Le mancate vittorie dell’Entella – una squadra che nelle ultime sei ne ha perse quattro – hanno fatto di nuovo sprofondare i liguri nelle zone complicate della graduatoria. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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