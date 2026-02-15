Pronostico Parma-Verona | speranze definitivamente affossate

Il Parma ha perso contro il Verona, e questa sconfitta ha chiuso praticamente ogni possibilità di salvezza per i gialloblù. La partita si svolge domenica alle 15:00, nel corso della venticinquesima giornata di Serie A, e molte speranze dei padroni di casa si sono ridotte dopo l’ultimo risultato. Le statistiche e le formazioni saranno presto disponibili, mentre i tifosi possono seguire l’incontro in diretta TV o streaming.

Parma-Verona è una partita della venticinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Profuma di salvezza la vittoria ottenuta dal Parma all'ultimo respiro una settimana fa nel derby emiliano con il Bologna. Un successo arrivato sull'unico tiro in porta (0-1, Ordonez al minuto 94), all'interno di un match in cui gli uomini di Carlos Cuesta si sono preoccupati quasi esclusivamente di contenere i felsinei, non presentandosi quasi mai davanti alla porta di Skorupski. Il cinismo ancora una volta ha premiato i ducali: la sesta gioia in campionato gli ha permesso di interrompere un digiuno di vittorie che durava da circa un mese, voltare pagina dopo le nette sconfitte con Atalanta e Juventus (8 gol complessivi incassati) e di portarsi a +8 sulla zona retrocessione.