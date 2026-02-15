Pronostico Avellino-Pescara | si risorge nella contestazione

L’Avellino ha perso contro il Frosinone, e questa sconfitta ha scatenato proteste tra i tifosi. I supporters hanno manifestato il loro disappunto davanti allo stadio, chiedendo maggiore impegno alla squadra. La contestazione si fa sentire, mentre i giocatori affrontano la prossima partita con l’obiettivo di reagire.

Catanzaro-Mantova è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico La sconfitta interna contro il Frosinone ha fatto partire la contestazione in casa Avellino. Soprattutto il tecnico, Biancolino, è entrato nel mirino dei tifosi campani. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno sicuramente lasciato il segno, ma il calendario, adesso, aiuta a riprendere la marcia contro il Pescara, ultimo della classe, che ha quasi abbandonato del tutto le possibilità di prendersi la salvezza. (Profilo Instagram Avellino) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Il match tra Real Madrid e Monaco, in programma martedì alle 21, rappresenta una sfida importante della fase a gironi di Champions League.

La partita tra Lazio e Genoa si gioca all’Olimpico, con Sarri che cerca di rompere un tabù casalingo.

