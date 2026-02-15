Pronostico Avellino-Pescara | si risorge nella contestazione
L’Avellino ha perso contro il Frosinone, e questa sconfitta ha scatenato proteste tra i tifosi. I supporters hanno manifestato il loro disappunto davanti allo stadio, chiedendo maggiore impegno alla squadra. La contestazione si fa sentire, mentre i giocatori affrontano la prossima partita con l’obiettivo di reagire.
La sconfitta interna contro il Frosinone ha fatto partire la contestazione in casa Avellino. Soprattutto il tecnico, Biancolino, è entrato nel mirino dei tifosi campani. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno sicuramente lasciato il segno, ma il calendario, adesso, aiuta a riprendere la marcia contro il Pescara, ultimo della classe, che ha quasi abbandonato del tutto le possibilità di prendersi la salvezza.
Il match tra Real Madrid e Monaco, in programma martedì alle 21, rappresenta una sfida importante della fase a gironi di Champions League.
La partita tra Lazio e Genoa si gioca all'Olimpico, con Sarri che cerca di rompere un tabù casalingo.
Avellino-Pescara, sfida salvezza al Partenio-Lombardi: classifica, numeri e rischi per le panchine. Al Partenio-Lombardi di Avellino si gioca questa sera alle 19.30 una partita che pesa sulla classifica e sul futuro delle due panchine. La 25ª giornata di Serie B mette di fronte Avellino e Pescara
Avellino, D'Agostino chiama a rapporto Biancolino: col Pescara si gioca la panchina. Contro il Pescara domani sera il tecnico dell'Avellino Raffale Biancolino si giocherà con tutta probabilità la propria panchina.
