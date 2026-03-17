Martedì alle 20:00 si gioca la partita tra Mantova e Cesena, valida per la trentunesima giornata di Serie B. La sfida vede in campo le formazioni con le relative statistiche, le probabili formazioni e le informazioni su diretta tv e streaming. Si tratta di un incontro che segna il debutto per un ex stella della Premier League.

Mantova-Cesena è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un pareggio con il Frosinone terzo in classifica non è bastato a Michele Mignani per salvare la panchina. I tre punti conquistati nelle ultime sette giornate di campionato hanno convinto il Cesena a dare il benservito all’ex tecnico del Bari, colpevole di non aver saputo porre rimedio ad una situazione che si protrae ormai dallo scorso gennaio: nel 2026 i romagnoli hanno un rendimento da squadra che lotta per non retrocedere, avendo vinto solo due volte in 12 turni, peraltro contro due formazioni che annaspano nei bassifondi come Pescara e Reggiana. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Mantova-Cesena: debutto complicato per l’ex stella della Premier

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