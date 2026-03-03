Pronostico Cesena-Monza | pronti ad approfittare della difesa colabrodo

Martedì alle 20:00 si sfidano Cesena e Monza nella ventottesima giornata di Serie B. La partita si svolge allo stadio locale, con le due squadre pronte a scendere in campo. Sono state annunciate le probabili formazioni e le statistiche aggiornate, mentre le opzioni di visione includono diretta TV e streaming.

Cesena-Monza è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Aveva urgentemente bisogno di un’iniezione di fiducia il Cesena dopo le cinque sconfitte in sei partite. E la reazione dei bianconeri è arrivata sabato scorso a Empoli: la squadra di Michele Mignani ha rimandato ancora una volta l’appuntamento con i tre punti ma stavolta è riuscita almeno ad evitare un altro ko (1-1), fondamentale per fermare la pericolosa emorragia e per salvare la panchina dell’ex tecnico di Bari e Palermo. La difesa scricchiola sempre – da dicembre in poi è rimasta inviolata soltanto in un’occasione – ma in Toscana i romagnoli hanno saputo tenere botta pur concedendo tanto agli azzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Cesena vs Monza – 3 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Cesena e Monza accende l'interesse degli appassionati. Si gioca il 3 Marzo 2026 alle 20:00 nello storico Stadio Dino Manuzzi. Una ... news-sports.it

Cesena, Mangraviti e Berti pronti a rientrare nell’undici anti MonzaAl termine della 27a giornata il Cesena mantiene inalterato il vantaggio sul nono posto ma anche sulla zona playout. Dopo il pari del Sudtirol, che ... corriereromagna.it