Pronostico Cesena-Monza | pronti ad approfittare della difesa colabrodo

Da ilveggente.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì alle 20:00 si sfidano Cesena e Monza nella ventottesima giornata di Serie B. La partita si svolge allo stadio locale, con le due squadre pronte a scendere in campo. Sono state annunciate le probabili formazioni e le statistiche aggiornate, mentre le opzioni di visione includono diretta TV e streaming.

Cesena-Monza è una partita valida per la ventottesima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Aveva urgentemente bisogno di un’iniezione di fiducia il Cesena dopo le cinque sconfitte in sei partite. E la reazione dei bianconeri è arrivata sabato scorso a Empoli: la squadra di Michele Mignani ha rimandato ancora una volta l’appuntamento con i tre punti ma stavolta è riuscita almeno ad evitare un altro ko (1-1), fondamentale per fermare la pericolosa emorragia e per salvare la panchina dell’ex tecnico di Bari e Palermo. La difesa scricchiola sempre – da dicembre in poi è rimasta inviolata soltanto in un’occasione – ma in Toscana i romagnoli hanno saputo tenere botta pur concedendo tanto agli azzurri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico cesena monza pronti ad approfittare della difesa colabrodo
© Ilveggente.it - Pronostico Cesena-Monza: pronti ad approfittare della difesa colabrodo

Pronostico Dinamo Zagabria-Betis: difesa colabrodo e colpaccioDinamo Zagabria-Betis è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv,...

Monza, allarme rumore al circuito: i residenti pronti ad un’azione legale collettivaMonza, 21 dicembre 2025 – Inquinamento acustico nel Parco di Monza, l’Autodromo torna al centro del dibattito.

Approfondimenti e contenuti su Pronostico Cesena-Monza: pronti ad...

Argomenti discussi: Pronostico AC Monza - Virtus Entella - Serie B.

Pronostico Cesena vs Monza – 3 Marzo 2026La sfida di Serie B tra Cesena e Monza accende l'interesse degli appassionati. Si gioca il 3 Marzo 2026 alle 20:00 nello storico Stadio Dino Manuzzi. Una ... news-sports.it

pronostico cesena monza pronostico cesena monza prontiCesena, Mangraviti e Berti pronti a rientrare nell’undici anti MonzaAl termine della 27a giornata il Cesena mantiene inalterato il vantaggio sul nono posto ma anche sulla zona playout. Dopo il pari del Sudtirol, che ... corriereromagna.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.