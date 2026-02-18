Pronostico Lille-Stella Rossa | è il momento della svolta
Il Lille ha vinto l’ultima partita contro il Friburgo, e questa vittoria potrebbe segnare una svolta nei playoff di Europa League. La squadra francese spera di sfruttare il momento positivo per affrontare la Stella Rossa, che arriva determinata a mettere fine alla serie di sconfitte. La partita si gioca oggi, con molti tifosi che si chiedono se il Lille riuscirà a confermarsi e aprire una strada favorevole nel torneo.
Lille-Stella Rossa è una partita valida per i playoff di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico L'ultima vittoria del Lille risale all'ultima giornata dell'Europa League, in casa contro il Friburgo. Da quel momento in poi i francesi non sono più riusciti a sorridere. Ma è arrivato il momento della svolta. Parliamoci chiaro: Giroud e compagni hanno sì attraversato un momento negativo in quest'anno e stanno pagando con uno spareggio con la seconda gara in trasferta. Ma se andiamo ad analizzare quelle che sono le reali potenzialità di queste due formazioni, è evidente che il Lille sia superiore alla Stella Rossa.
