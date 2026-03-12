Pronostico Ferencvaros-Braga | i primi tempi si chiudono così

Domani si gioca l’incontro tra Ferencvaros e Braga, valido per gli ottavi di finale di Europa League. La partita si svolge in Ungheria, con le squadre che si preparano a sfidarsi nei primi tempi. Sono state annunciate le probabili formazioni e le modalità di visione dell’evento. Il Braga ha avuto un percorso positivo nella fase precedente della competizione.

Ferencvaros-Braga è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Il cammino del Braga nella prima parte di questa Europa League è stato sicuramente entusiasmante. La squadra portoghese dà la sensazione, anno dopo anno, di alzare il proprio livello. E in Ungheria è chiamata a dare conferma di quanto si sta vedendo. Non sarà semplice riuscire a portare a casa l'intero malloppo contro un Ferencvaros davvero in forma. Certo, c'è da dire che i padroni di casa nel corso della sessione invernale di mercato hanno perso qualche elemento importante che era stato in grado nel corso della prima parte dell'annata di mettersi in evidenza. Lo Sporting Braga ha disputato un'ottima prima fase di Europa League: il sesto posto ha significato accesso diretto agli ottavi di finale. Nella serata europea del 12 Marzo 2026, con calcio d'inizio alle 21:00 al Groupama Arena, si gioca Ferencvarosi TC - Braga, sfida valida per il UEFA Europa League.