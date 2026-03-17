Pronostico Avellino-SudTirol | Ballardini ha messo la marcia giusta

Da ilveggente.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la trentunesima giornata di Serie B, si affrontano Avellino e SudTirol. La partita si svolge in un contesto di campionato, con le formazioni pronte a scendere in campo. Le modalità di visione sono disponibili in tv e streaming. Il pronostico è stato commentato da Ballardini, che ha sottolineato la buona marcia della sua squadra.

Avellino-SudTirol è una partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  Si sapeva. Era solo questione di tempo. E ci ha messo poco Ballardini a prendere in mano l’Avellino e quindi a cominciare a vincere. Le due affermazioni di fila che i campani hanno piazzato nel corso delle ultime due uscite sono state assai importanti. Una squadra che si è tirata fuori dalla zona rossa e che guarda con molto interesse al futuro. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’operazione sorpasso è partita. Il SudTirol – che non vive il proprio momento migliore di forma – è distante solamente due lunghezze. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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