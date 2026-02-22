Pronostico Reggiana-Avellino | c’è Ballardini per la svolta

Ballardini guida l’Avellino in vista della sfida contro la Reggiana, motivato dal bisogno di migliorare i risultati recenti. La squadra biancoverde punta a invertire una serie di prestazioni deludenti e si prepara con determinazione. La partita, valida per la venticinquesima giornata di Serie B, si gioca in un momento di tensione tra le due formazioni. Entrambi i club cercano punti importanti in questa fase cruciale del campionato.

Reggiana-Avellino è una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico  L’Avellino ha deciso di affidarsi per questa seconda parte di stagione ad un allenatore che sa come si raggiungono gli obiettivi. Davide Ballardini ha messo mani a questa squadra dopo l’esonero di Biancolino. Un tecnico che pure in Serie A è riuscito spesso a fare delle imprese. (AnsaFoto) – Ilveggente.it E il debutto sul campo della Reggiana, una squadra dietro solamente di tre punti, è subito un banco di prova importante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

