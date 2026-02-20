Aiello | Ci auguriamo che Avellino sia la piazza giusta per Ballardini

Mario Aiello ha espresso la speranza che Avellino diventi il luogo ideale per Davide Ballardini, in modo che possa lavorare con continuità e costruire un nuovo progetto. La sua dichiarazione arriva mentre si discute delle future opportunità del tecnico, che ha già guidato diverse squadre italiane. Aiello ha anche sottolineato l’importanza di un ambiente stabile per il successo del nuovo allenatore. La piazza attende sviluppi concreti nelle prossime settimane.

AVELLINO – Mario Aiello lo ha detto chiaro: "Ci auguriamo che Avellino sia la piazza giusta per consentire a Davide Ballardini di avere continuità ed iniziare un progetto dall'inizio". Parole semplici, ma non c’è bisogno di dirlo troppo forte: l’Avellino sta cercando una direzione. Dopo Raffaele Biancolino, la speranza è che l’arrivo di Ballardini possa riportare una certa stabilità. Una stabilità che manca da tempo. Il direttore sportivo dei Lupi non ha nascosto le difficoltà del momento. La proposta per Ballardini è arrivata in modo imprevisto, ma quando ci si trova a rincorrere un sogno e il destino fa il suo gioco, bisogna approfittarne.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

