Prof pedofila la scuola sotto choc La 52enne arrestata dai carabinieri insegna in un liceo

Una professoressa di 52 anni insegnante in un liceo della Marca è stata arrestata sabato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma. La notizia ha suscitato forte scalpore tra studenti, insegnanti e genitori, creando un clima di tensione all’interno dell’istituto. La scuola si trova ora a fare i conti con questa vicenda che ha coinvolto un membro del corpo docente.

TREVISO - Il mondo della scuola è sotto choc. Una professoressa 52enne di un liceo della Marca è stata arrestata sabato dal Nucleo investigativo di Roma. L’accusa è di aver fotografato in pose pedopornografiche sua figlia e due suoi nipotini di 5 e 8 anni. Materiale poi scambiato via chat con il suo attuale partner, un giornalista di 48 anni, assieme a immagini e messaggi a sfondo sessuale riguardanti altri minori. Sabato nella stazione Termini di Roma è stato arrestato anche l’uomo, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, con un incarico ai vertici della comunicazione di una società partecipata pubblica. L’indagine dalla procura capitolina era partita dalla denuncia presentata dall’ex compagno della 52enne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Prof pedofila, la scuola sotto choc. La 52enne arrestata dai carabinieri insegna in un liceo Articoli correlati Leggi anche: La camera d'albergo come base per lo spaccio: 52enne arrestato dai carabinieri In auto con la moglie ma nasconde 14 involucri di crack, 52enne arrestato dai carabinieriDroga già divisa in dosi e denaro contante sequestrati: l’uomo, residente a Portico di Caserta, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo Un... Altri aggiornamenti su Prof pedofila Argomenti discussi: PEDOFILIA, IL RACCONTO HORROR DI FRATESCHI CONFERMATO ANCHE DALL'APPELLO; Le accuse, dal docente pedofilo al medico incauto.