Una professoressa di 52 anni che insegna in un liceo della Marca è stata arrestata sabato dal Nucleo investigativo di Roma. La notizia ha suscitato forte sorpresa tra studenti e insegnanti, che si sono trovati di fronte a un episodio inaspettato all’interno dell’istituto. La scuola, ancora scossa dall’accaduto, si prepara a gestire le conseguenze di questa vicenda.

TREVISO - Il mondo della scuola è sotto choc. Una professoressa 52enne di un liceo della Marca è stata arrestata sabato dal Nucleo investigativo di Roma. L’accusa è di aver fotografato in pose pedopornografiche sua figlia e due suoi nipotini di 5 e 8 anni. Materiale poi scambiato via chat con il suo attuale partner, un giornalista di 48 anni, assieme a immagini e messaggi a sfondo sessuale riguardanti altri minori. Sabato nella stazione Termini di Roma è stato arrestato anche l’uomo, ex vicedirettore di un telegiornale nazionale, con un incarico ai vertici della comunicazione di una società partecipata pubblica. L’indagine dalla procura capitolina era partita dalla denuncia presentata dall’ex compagno della 52enne. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Prof pedofila, la scuola sotto choc. La 52enne arrestata insegna in un liceo

Articoli correlati

Leggi anche: Prof pedofila, la scuola sotto choc. La 52enne arrestata dai carabinieri insegna in un liceo

Monza, prof bacia alunna 16enne nei bagni della scuola? La sentenza-chocSarà scontato e forse anche rischioso di questi tempi, ma commentando la vicenda del professore di 60 anni (all’epoca dei fatti, oggi ne ha 65) di un...

Altri aggiornamenti su Prof pedofila

Temi più discussi: Prof pedofila, la scuola sotto choc. La 52enne arrestata dai carabinieri insegna in un liceo; Pedofilia, coppia arrestata. Le foto della figlia e dei nipoti della professoressa mandate all'amante giornalista; Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia...; La nuova moda per l'aperitivo? Si morde e si chiama Spritzza.

Prof pedofila, la scuola sotto choc. La 52enne arrestata dai carabinieri insegna in un liceoTREVISO - Il mondo della scuola è sotto choc. Una professoressa 52enne di un liceo della Marca è stata arrestata sabato dal Nucleo investigativo di Roma. L’accusa è ... ilgazzettino.it

La madre trova i messaggi del prof sul cellulare della figlia: scandalo a scuolaLa vicenda, ancora tutta da ricostruire, ha come teatro un istituto superiore dell'hinterland fiorentino. Il legame tra i due sarebbe emerso durante una gita scolastica ... today.it

Prof pedofila, scuola sotto choc: 52enne arrestata insegna in un liceo. «Foto della figlia e delle nipotine scambiate via chat» - facebook.com facebook

Prof pedofila, scuola sotto choc: 52enne arrestata insegna in un liceo. «Foto della figlia e delle nipotine scambiate via chat» x.com