Prof a Treviso | accuse gravi lei si dice innocente

Una docente di 52 anni, attualmente detenuta nel carcere femminile della Giudecca a Venezia, ha affermato di essere innocente durante l’interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi a Treviso. Le accuse a suo carico sono di nature gravi e sono state formulate dalle autorità competenti. La donna ha risposto alle domande degli inquirenti senza ammettere responsabilità.

Una docente di 52 anni, attualmente detenuta nel carcere femminile della Giudecca a Venezia, si è dichiarata innocente durante l’interrogatorio di garanzia svoltosi oggi a Treviso. L’accusa gravissima riguarda lo scambio di immagini intime della propria figlia e dei due nipotini con un uomo di 48 anni residente a Roma. L’indagine è scaturita da una denuncia dell’ex compagno della donna, dopo che la figlia aveva scoperto sul computer materno uno scambio di materiale pedopornografico. Le perquisizioni eseguite tra le abitazioni di Treviso e Roma hanno confermato il sequestro di cellulari, pc e tablet contenenti le prove digitali del reato. La procedente indagine vede ora un trasferimento parziale delle competenze dal foro romano a quello trevigiano, considerato il territorio naturale per i reati attribuiti alla donna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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